"Депортиво" и "Лас Пальмас" разошлись миром
В рамках 29-го тура испанской Примеры "Депортиво" на своём поле сыграл вничью с "Лас Пальмасом" со счётом 1:1.
"Депортиво" – "Лас Пальмас" - 1:1
Голы: Халилович, 3 - 0:1, Альбентоса, 22 - 1:1.
"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Наварро, Хуанфран, Сидней, Чолак (Баккали, 70), Гильерме, Мунтари (Борхес, 75), Перес (Хиль, 84), Андоне, Адриан.
"Лас Пальмас": Чичисола, Гарсия Сантана, Агиррегарай, Маседо (Симон, 58), Химо Наварро, Кастельяно, Гомес (Домингес, 77), Аквилани, Халилович, Момо, Кальери (Экспосито, 64).
Не пропустите: "Леванте" дома обыграл "Эйбар". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть первая
-
Битва на "Велодроме": "Марсель" принимает "Лион"
-
Мюнхенская коррида: "Бавария" сразится с "Лейпцигом"
-
"Синяя" схватка в Кубке Англии: "Лестер" принимает "Челси"
-
Крепкий орешек из Каталонии: "Реал" попытается взять реванш у "Жироны"
Лента новостей
-
"Барселона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)
-
"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера
-
Месси стал первым футболистом, забивший 25 мячей в девяти сезонах Ла Лиги
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь"
-
Тиаго Силва: "Надеюсь, что Неймар останется в ПСЖ"
-
"Кельн" – "Байер" - 2:0 (обзор)
-
Марокко представил ролик о ЧМ-2026
-
"Байер" проиграл аутсайдеру Бундеслиги и остался на пятом месте
-
"Метц" и "Нант" разошлись миром
-
Месси догнал лидера сезона в Европе по системе "гол+пас"
-
"Челси" побеждал "Лестер" в 12 из последних 15 матчей
-
Ван Гал: "Бавария" не продаст Левандовски"
-
"Милан" – "Кьево" - 3:2, "Кротоне" – "Рома" - 0:2 (обзоры)
-
"Милан" вырвал победу над "Кьево", "Рома" переиграл "Кротоне"
-
Альба отдал восьмой голевой пас в Ла Лиге - больше всех остальных защитников
-
"Интер" заинтересовался форвардом "Шахтера"
-
Дзагоев: "ЦСКА сейчас на подъеме, может и дальше пойдет у нас в Лиге Европы?"
-
"Уиган" – "Саутгемптон" - 0:2 (обзоры)
-
"Аякс" одержал крупную волевую победу над "Спартой"
-
"Саутгемптон" вышел в полуфинал Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|64
|3
|Валенсия
|29
|59
|4
|Реал Мадрид
|28
|57
|5
|Севилья
|29
|45
|6
|Вильярреал
|28
|44
|7
|Жирона
|28
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Эйбар
|29
|39
|11
|Сельта Виго
|28
|38
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|28
|13