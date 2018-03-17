"Депортиво" и "Лас Пальмас" разошлись миром

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"Депортиво" и "Лас Пальмас" разошлись миром

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Депортиво" на своём поле сыграл вничью с "Лас Пальмасом" со счётом 1:1.

"Депортиво" – "Лас Пальмас" - 1:1

Голы: Халилович, 3 - 0:1, Альбентоса, 22 - 1:1.

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Наварро, Хуанфран, Сидней, Чолак (Баккали, 70), Гильерме, Мунтари (Борхес, 75), Перес (Хиль, 84), Андоне, Адриан.

"Лас Пальмас": Чичисола, Гарсия Сантана, Агиррегарай, Маседо (Симон, 58), Химо Наварро, Кастельяно, Гомес (Домингес, 77), Аквилани, Халилович, Момо, Кальери (Экспосито, 64).

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