"Депортиво" и "Лас Пальмас" разошлись миром

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Депортиво" на своём поле сыграл вничью с "Лас Пальмасом" со счётом 1:1.

"Депортиво" – "Лас Пальмас" - 1:1

Голы: Халилович, 3 - 0:1, Альбентоса, 22 - 1:1.

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Наварро, Хуанфран, Сидней, Чолак (Баккали, 70), Гильерме, Мунтари (Борхес, 75), Перес (Хиль, 84), Андоне, Адриан.

"Лас Пальмас": Чичисола, Гарсия Сантана, Агиррегарай, Маседо (Симон, 58), Химо Наварро, Кастельяно, Гомес (Домингес, 77), Аквилани, Халилович, Момо, Кальери (Экспосито, 64).

Не пропустите: "Леванте" дома обыграл "Эйбар". | http://soccernews.ru