"Депортиво" и "Мальорка" победили в первых полуфинальных матчах плей-офф за выход в Примеру
Состоялись первые матчи 1/2 финала плей-офф за выход в испанскую Примеру.
"Мальорка" - "Альбасете" 2:0
Голы: Суарес, 23 - 1:0, Родригес, 89 - 2:0
"Мальорка": Рейна, Антонио Раильо, Эступиньян, Вальент, Састре, Родригес, Суарес (Кабрера, 72), Севилья (Баба, 90), Пратс (Алекс Лопес, 75), Джуниор, Педраса.
"Альбасете": Надаль, Техеро, Горосито, Фран Гарсия, Хентилетти, Сусаета (Мальса, 82), Торрес, Фебас, Зозуля, Манай (Акунья, 67; Вальдеррама, 86), Бела.
"Депортиво" - "Малага" 4:2
Голы: Эрнандес, 18 - 0:1, Фернандес (пен), 21 - 1:1, Онтиверос, 37 - 1:2, Санчес, 56 - 2:2, Фернандес, 63 - 3:2, Борха Валье, 78 - 4:2
"Депортиво": Дани Хименес, Дуарте, Симон, Сомма, Гарсия, Картабия (Кабальо, 81), Санчес (Матиас Науэль, 69), Экспосито, Бергантиньос, Борха Валье (Гомес, 86), Фернандес.
"Малага": Мохамеди, Родригес, Пау Торрес (Диего Гонсалес, 80), Рикка, Эрнандес, Буларуд (Моран, 66), Онтиверос, Гонсалес (Пачеко, 66), Баре, Сантуш, Бланко Лещук.
Ответные матчи состоятся 15 и 16 июня. Напомним, что на прямую в Примеру вернулись "Гранада" и "Осасуна".
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