"Депортиво Кали" стал чемпионом Колумбии
В Колумбии завершился плей-офф чемпионата страны по футболу. Победителем турнира стал "Депортиво Кали".
"Зелёно-белые" в финале по сумме двух встреч оказались сильнее "Депортес Толимы".
"Депортиво Кали" после домашней ничьей 1:1 добыл гостевую победу со счётом 2:1.
Для команды это первый чемпионский титул с 2015 года и 10-й в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мильонариос
|20
|39
|2
|Депортиво Кали
|20
|33
|3
|Депортес Толима
|20
|32
|4
|Америка де Кали
|20
|32
|5
|Атлетико Насьонал
|20
|31
|6
|Депортиво Пасто
|20
|31
|7
|Хуниор
|20
|30
|8
|Унион Магдалена
|20
|30
|9
|Индепендьенте Медельин
|20
|28
|10
|Онсе Кальдас
|20
|28
|11
|Кукута Депортиво
|20
|27
|12
|Патриотас
|20
|27
|13
|Энвигадо
|20
|24
|14
|Альянса Петролера
|20
|23
|15
|Jaguares de Córdoba
|20
|23
|16
|Ла Экидад
|20
|22
|17
|Атлетико Букараманга
|20
|21
|18
|Атлетико Уила
|20
|19
|19
|Итагюи Дитайрес
|20
|16
|20
|Санта-Фе
|20
|14