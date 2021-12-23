"Депортиво Кали" стал чемпионом Колумбии

Фото твиттер "Депортиво Кали"

В Колумбии завершился плей-офф чемпионата страны по футболу. Победителем турнира стал "Депортиво Кали".

"Зелёно-белые" в финале по сумме двух встреч оказались сильнее "Депортес Толимы".

"Депортиво Кали" после домашней ничьей 1:1 добыл гостевую победу со счётом 2:1.

Для команды это первый чемпионский титул с 2015 года и 10-й в истории.

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