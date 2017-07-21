"Депортиво" купил защитника "Хоффенхайма"

"Депортиво" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Хоффенхайма" Фабиана Шера.

Сумма трансфера пока не разглашается. 25-летний швейцарец заключил с галисийским клубом контракт до лета 2021 года.

Шер выступал за "Хоффенхайм" с 2015 года, сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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