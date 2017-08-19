"Депортиво" купит Переса на следующей неделе

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"Депортиво" купит Переса на следующей неделеПрезидент "Депортиво" Тино Фернандес пообещал тренерскому штабу приобрести форварда "Арсенала" Лукаса Переса уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что испанцы предложили за форварда 12 миллионов евро, но "Арсенал" предложение отклонил.

“Он сказал мне, что Лукас будет у нас. У меня нет выбора, кроме как поверить ему. Я не знал президента в течение длительного времени, но я знаю, как страстно он любит этот клуб и он будет делать все возможное, чтобы это произошло", - сказал главный тренер клуба Пепе  Мель. | http://soccernews.ru

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