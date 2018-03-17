"Депортиво" – "Лас Пальмас" - 1:1 (обзор)

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"Депортиво" – "Лас Пальмас" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура испанской Примеры между "Депортиво" и "Лас Пальмасом".

Не пропустите: "Депортиво" и "Лас Пальмас" разошлись миром. | http://soccernews.ru

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