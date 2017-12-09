"Депортиво" – "Леганес" - 1:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура испанской Примеры между "Депортиво" и "Леганесом".
Не пропустите: "Депортиво" в родных стенах одолел "Леганес". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Реал Мадрид
|15
|31
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|15
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Эйбар
|15
|18
|13
|Жирона
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
|17
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Лас Пальмас
|15
|10
|20
|Малага
|14
|8