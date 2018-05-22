"Депортиво Линарес" - "Севилья" - 0:6 (обзор)

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"Депортиво Линарес" - "Севилья" - 0:6 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Депортиво Линарес" и "Севильей".

Не пропустите: "Севилья" в товарищеском матче уничтожила "Депортиво Линарес". | http://soccernews.ru

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