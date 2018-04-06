"Депортиво" – "Малага" - 3:2 (обзор)

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"Депортиво" – "Малага" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура испанской Примеры между "Депортиво" и "Малагой".

Не пропустите: Первая победа Зеедорфа: "Депортиво" дожимает "Малагу". | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 30 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
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