"Депортиво" минимально обыграл "Алавес"

Сегодня в матче 5-го тура испанской Ла Лиги "Депортиво" из Ла-Коруньи на своем поле минимально обыграл "Алавес".

"Депортиво" - "Алавес" - 1:0

Гол: Луизинью, 45+1 - 1:0.

Напомним, ранее "Атлетико" оказался сильнее "Атлетика". | soccernews.ru