"Депортиво" на своём поле одолел "Хетафе"

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"Депортиво" на своём поле одолел "Хетафе"

В рамках седьмого тура испанской Примеры "Депортиво" дома в упорной борьбе обыграл "Хетафе" со счётом 2:1.

"Депортиво" – "Хетафе" - 2:1

Голы: Дьедиу, 54 - 0:1, Перес, 66 - 1:1, Андоне, 87 - 2:1.

"Депортиво": Пантилимон, Сидней, Луизинью, Хуанфран (Жерар Валентин, 84), Шер, Чолак (Андоне, 67), Картабия, Гильерме, Вальверде (Баккали, 84), Борхес, Перес.

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Даконам, Антунеш, Кала, Арамбарри (Портильо, 88), Бергара, Альваро, Молина (Мора, 78), Анхель (Молинеро, 56), Дьедиу.

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