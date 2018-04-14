"Депортиво" на выезде переиграл "Атлетик"

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Депортиво" в гостях добился непростой победы над "Атлетиком" со счётом 3:2. Стоит отметить, что подопечные Кларенса Зеедорфа выигрывают второй матч подряд.

"Атлетик" – "Депортиво" - 2:3

Голы: Адриан, 6 - 0:1, Адриан, 14 - 0:2, Рауль Гарсия, 47 - 1:2, Борха Валье, 53 - 1:3, Сусаета, 72 - 2:3.

"Атлетик": Аррисабалага, Мартинес, Эчейта (Йерай Альварес, 46), Де Маркос, Баленсиага, Сан Хосе, Кордоба (Адурис, 46), Беньят (Муниаин, 66), Сусаета, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия.

"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Шер, Альбентоса, Луизинью, Борхес, Москера, Крон-Дели (Наварро, 77), Чолак (Вальверде, 58), Адриан (Борха Валье, 46), Перес.

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