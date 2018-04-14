"Депортиво" на выезде переиграл "Атлетик"

Теги атлетик бильбаодепортиво ла-корунья

"Депортиво" на выезде переиграл "Атлетик"

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Депортиво" в гостях добился непростой победы над "Атлетиком" со счётом 3:2. Стоит отметить, что подопечные Кларенса Зеедорфа выигрывают второй матч подряд.

"Атлетик" – "Депортиво" - 2:3

Голы: Адриан, 6 - 0:1, Адриан, 14 - 0:2, Рауль Гарсия, 47 - 1:2, Борха Валье, 53 - 1:3, Сусаета, 72 - 2:3.

"Атлетик": Аррисабалага, Мартинес, Эчейта (Йерай Альварес, 46), Де Маркос, Баленсиага, Сан Хосе, Кордоба (Адурис, 46), Беньят (Муниаин, 66), Сусаета, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия.

"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Шер, Альбентоса, Луизинью, Борхес, Москера, Крон-Дели (Наварро, 77), Чолак (Вальверде, 58), Адриан (Борха Валье, 46), Перес.

Не пропустите: "Реал Сосьедад" и "Леганес" добывают минимальные победы в 32-м туре Примеры. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 31 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов