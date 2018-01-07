"Депортиво" набрал больше всех очков в Ла Лиге, пропустив гол первым

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Депортиво" в гостях сыграл вничью с "Вильярреалом" (1:1).

Клуб из Ла-Коруньи сумел уйти от поражения на 84-й минуте поединка.

Стоит отметить, что "Депортиво" набрал восемь очков в этом сезоне, пропустив гол первым и является лидером Ла Лиги по этому показателю.

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