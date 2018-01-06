"Депортиво" нацелился на вратаря "Наполи"

Вратарь "Наполи" Рафаэл Кабрал попал в сферу интересов "Депортиво", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, испанский клуб уже вступил в переговоры с неаполитанцами по поводу трансфера 27-летнего бразильца, который через полгода может стать свободным агентом.

Стоит отметить, что в этом сезоне Рафаэл не сыграл за "Наполи" ни одного матча.

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