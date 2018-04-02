"Депортиво" не может выиграть на протяжении 15 матчей, из них восемь под руководством Зеедорфа

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Депортиво" на выезде уступил "Атлетико" со счетом 0:1.

Стоит отметить, что клуб из Ла Коруньи не выигрывает уже на протяжении 15 матчей подряд (5 ничьих и 10 поражений). В последний раз "Депор" выигрывал 9 сентября прошлого года у "Леганеса" (1:0). Эта неудачная серия является клубным антирекордом.

Напомним, что в начале февраля "Депортиво" возглавил Кларенс Зеедорф. Под его руководством клуб трижды сыграл вничью и пять раз проиграл.

После 31 тура "Депортиво" занимает 19 место в Ла Лиге и отстает от спасительной 17-й позиции на восемь очков.

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