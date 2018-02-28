"Депортиво" не может забить гол в пяти матчах подряд - худшая серия команды за последние 49 лет

Теги депортиво ла-коруньякларенс зеедорф

"Депортиво" не может забить гол в пяти матчах подряд - худшая серия команды за последние 49 лет

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Депортиво" на выезде проиграл "Хетафе" со счетом 0:3.

Стоит отметить, что клуб из Ла-Коруньи не может забить гол в пяти матчах подряд. Эта серия является для команды худшей последние 49 лет. 

Напомним, что последние четыре встречи "Депортиво" провел под руководством нового наставника Кларенса Зеедорфа.

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