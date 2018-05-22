"Депортиво" объявил об уходе Зеедорфа

Теги депортиво ла-коруньякларенс зеедорф

"Депортиво" объявил об уходе Зеедорфа
Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

"Для меня было честью работать с таким клубом, как "Депортиво". Я благодарен президенту и персоналу клуба, которые помогали мне в работе. Я также хочу сказать спасибо фанатам, которые все время поддерживали нас. Они заслуживают того, чтобы "Депортиво" вернулся на высокие места", - приводит слова Зеедорфа официальный сайт клуба.

Напомним, что "Депортиво" занял 18 место в чемпионате Испании и вылетел в низший дивизион.

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