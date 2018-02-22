"Депортиво" подписал экс-хавбека "Интера" и "Милана"

"Депортиво" на своём официальном сайте объявил о переходе известного ганского полузащитника Салли Мунтари.

33-летний футболист, который тренировался в расположении галисийского клуба с 9 февраля, подписал контракт до лета 2018 года.

Последним клубом Мунтари была итальянская "Пескара", в составе которой он сыграл 9 матчей и забил 1 гол. Также хавбек известен по выступлениям за "Интер", "Милан", "Удинезе", "Портсмут" и "Сандерленд".

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