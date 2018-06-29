"Депортиво" подписал венесуэльского форварда

Теги депортиво ла-коруньяалавес

"Депортиво" подписал венесуэльского форварда

"Депортиво" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Кристиана Лопеса.

30-летний венесуэлец, который являлся свободным агентом, заключил с галисийским клубом контракт до 2020 года с опцией продления ещё на один сезон.

Последней командой Лопеса был "Алавес", с которым он на этой неделе расторг соглашение по обоюдному согласию. 

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