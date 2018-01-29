"Депортиво" подтвердил переход Крон-Дели

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"Депортиво" подтвердил переход Крон-Дели

"Депортиво" на своём официальном сайте подтвердил переход полузащитника "Севильи" Микаэля Крон-Дели.

Клубы согласовали трансфер 34-летнего датчанина, сумма которого не раскрывается. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование.

После этой процедуры Крон-Дели подпишет контракт с "Депортиво" до лета 2019 года.

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