"Депортиво" повторил клубный антирекорд по безвыигрышной серии

"Депортиво" не смог сегодня обыграть "Лас-Пальмас" (1:1) на своем стадионе.

Как сообщает Opta, "бело-голубые" повторили клубный антирекорд по безвыигрышной серии. "Депортиво" не может победить в течении 14 матчей (5 ничьих и 9 поражений).

Последние 7 матчей "Депортиво" играет под руководством Кларенса Зеедорфа и клуб в этих играх добыл всего три очка.

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