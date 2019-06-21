"Депортиво" приблизился к выходу в Примеру
В первой финальной игре плей-офф за выход в Примеру "Депортиво" одержал победу над "Мальоркой".
Ответный поединок состоится 23 июня. Напомним, что на прямую в Примеру вышли "Гранада" и "Осасуна".
"Депортиво" - "Мальорка" 2:0
Голы: Картабия, 37 - 1:0, Гонсалес, 79 - 2:0
"Депортиво": Дани Хименес, Сомма (Симон, 45), Боведа, Дуарте, Гарсия, Санчес, Картабия (Борха Валье, 83), Бергантиньос (Гомес, 43), Экспосито, Фернандес, Гонсалес.
"Мальорка": Рейна, Састре, Антонио Раильо, Эступиньян, Вальент, Суарес (Баба, 52), Севилья (Гамес, 79), Родригес, Пратс (Будимир, 64), Джуниор, Педраса.
Предупреждения: Суарес (45), Састре (45), Экспосито (45), Кампос (45), Джуниор (54), Санчес (66), Рейна (80), Антонио Раильо (90).
Удаление: Педраса (41).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32