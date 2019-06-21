"Депортиво" приблизился к выходу в Примеру

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"Депортиво" приблизился к выходу в Примеру

В первой финальной игре плей-офф за выход в Примеру "Депортиво" одержал победу над "Мальоркой".

Ответный поединок состоится 23 июня. Напомним, что на прямую в Примеру вышли "Гранада" и "Осасуна".

"Депортиво" - "Мальорка" 2:0

Голы: Картабия, 37 - 1:0, Гонсалес, 79 - 2:0

"Депортиво": Дани Хименес, Сомма (Симон, 45), Боведа, Дуарте, Гарсия, Санчес, Картабия (Борха Валье, 83), Бергантиньос (Гомес, 43), Экспосито, Фернандес, Гонсалес.

"Мальорка": Рейна, Састре, Антонио Раильо, Эступиньян, Вальент, Суарес (Баба, 52), Севилья (Гамес, 79), Родригес, Пратс (Будимир, 64), Джуниор, Педраса.

Предупреждения: Суарес (45), Састре (45), Экспосито (45), Кампос (45), Джуниор (54), Санчес (66), Рейна (80), Антонио Раильо (90).

Удаление: Педраса (41).  
       
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