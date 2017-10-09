"Депортиво" продлил Луизинью

"Депортиво" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Луизинью.

32-летний португалец заключил с галисийским клубом соглашение до 2020 года.

Луизинью выступает за "Депортиво" с 2013 года, сыграл 128 матчей и забил 5 голов.

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