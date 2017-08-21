"Депортиво" - "Реал" - 0:3 (видео)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча первого тура чемпионата Испании между "Депортиво" и "Реалом" (0:3).
Видео: "Депортиво" - "Реал".
Не пропустите: Чемпион начинает с уверенной победы: "Реал" громит "Депортиво". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|1
|3
|2
|Леганес
|1
|3
|3
|Валенсия
|1
|3
|4
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|5
|Жирона
|1
|1
|6
|Эспаньол
|1
|1
|7
|Севилья
|1
|1
|8
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|9
|Хетафе
|1
|1
|10
|Барселона
|0
|0
|11
|Депортиво Ла-Корунья
|0
|0
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Бетис
|0
|0
|16
|Реал Мадрид
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
|18
|Сельта Виго
|1
|0
|19
|Алавес
|1
|0
|20
|Лас Пальмас
|1
|0