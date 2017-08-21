"Депортиво" - "Реал" - 0:3 (видео)

Теги депортиво ла-коруньяреал мадрид

"Депортиво" - "Реал" - 0:3 (видео)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча первого тура чемпионата Испании между "Депортиво" и "Реалом" (0:3).

Видео: "Депортиво" - "Реал".

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1 Реал Сосьедад 1 3
2 Леганес 1 3
3 Валенсия 1 3
4 Атлетико Мадрид 1 1
5 Жирона 1 1
6 Эспаньол 1 1
7 Севилья 1 1
8 Атлетик Бильбао 1 1
9 Хетафе 1 1
10 Барселона 0 0
11 Депортиво Ла-Корунья 0 0
12 Эйбар 0 0
13 Леванте 0 0
14 Малага 0 0
15 Бетис 0 0
16 Реал Мадрид 0 0
17 Вильярреал 0 0
18 Сельта Виго 1 0
19 Алавес 1 0
20 Лас Пальмас 1 0
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