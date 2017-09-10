"Депортиво" - "Реал Сосьедад" - 2:4 (обзор)

Сегодня в 3-м туре испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна обыграл на выезде "Депортиво" из Ла-Коруньи. Смотрите видеообзор этого поединка.

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