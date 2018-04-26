"Депортиво" устроит для "Барселоны" чемпионский коридор

Перед матчем 29-го тура чемпионата Испании "Депортиво" организует чемпионский коридор для "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом клуб из Ла-Коруньи поздравит каталонцев с победой в Кубке Испании.

Напомним, что несколько дней назад "Барселона" разгромила в финале "Севилью" и завоевала трофей в 30-й раз в своей истории.

Стоит отметить, что "Барселона" достаточно не проиграть "Депортиво", чтобы гарантировать себе чемпионское звание в Ла Лиге.

В этом случае коридор почета каталонцам должен будет организовать их следующий соперник - мадридский "Реал".

Впрочем главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан заранее отказался от этой акции.

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