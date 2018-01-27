"Депортиво" в меньшинстве упустил победу над "Леванте"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Депортиво" на своём поле сыграл вничью с "Леванте". К перерыву лакорунская команда вела в два мяча, однако во втором тайме "лягушки" сумели отыграть отставание. Помогло им в этом численное преимущество, так как с 34-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления Сельсо Борхеса.

"Депортиво" – "Леванте" - 2:2

Голы: Адриан, 19 - 1:0, Андоне, 45 - 2:0, Иви Лопес, 80 - 2:1, Иви Лопес, 84 - 2:2.

"Депортиво": Мартинес, Шер, Луизинью, Хуанфран, Сидней (Боведа, 24), Хиль (Наварро, 76), Гильерме, Борхес, Адриан, Перес (Вальверде, 41), Андоне.

"Леванте": Оласабаль, Родригес, Луна, Коке (Боатенг, 46), Кабако, Кампанья, Дукуре (Марти, 46), Моралес, Лерма (Барди, 51), Джейсон, Иви Лопес.

Удаление: Борхес (34).

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