"Депортиво" в родных стенах одолел "Леганес"

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"Депортиво" в родных стенах одолел "Леганес"

В рамках 15-го тура испанской Примеры "Депортиво" дома минимально обыграл "Леганес".

"Депортиво" – "Леганес" - 1:0

Гол: Адриан, 24 - 1:0.

"Депортиво": Мартинес, Шер, Наварро, Хуанфран, Сидней, Хиль (Вальверде, 87), Борхес, Гильерме, Чолак (Москера, 90), Адриан (Баккали, 83), Перес.

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Рико, Тито, Рауль Гарсия, Пирес, Перес (Гумбау, 46), Эрасо, Эль-Жар (Наранхо, 69), Шимановски (Амрабат, 53), Бовю.

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