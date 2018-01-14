"Депортиво" – "Валенсия" - 1:2 (обзор)

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"Депортиво" – "Валенсия" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура испанской Примеры между "Депортиво" и "Валенсией".

Не пропустите: "Валенсия" добывает выездную победу над "Депортиво". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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