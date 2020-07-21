"Депортиво" вылетел из Сегунды

Теги депортиво ла-корунья

"Депортиво" вылетел из Сегунды

Кризис "Депортиво" в этом сезоне вышел на новый уровень - они не сумели даже сохранить прописку в Сегунде.

Набрав 48 очков в 41 матче, команда из Ла-Коруньи потеряла математические шансы избежать вылета в третий дивизион.

"Депортиво" не играл в Сегунде Б почти 40 лет - с сезона 1980/81.

Примечательно, что всего год назад галисийцы всерьёз претендовали на возвращение в Примеру, но уступили в стыковых матчах "Мальорке".

Не пропустите: "Реал" установил уникальное достижение в чемпионате Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" выступил с заявлением по поводу судейства

"Спартак" выступил с заявлением по поводу судейства

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов