"Депортиво" вылетел из Сегунды

Кризис "Депортиво" в этом сезоне вышел на новый уровень - они не сумели даже сохранить прописку в Сегунде.

Набрав 48 очков в 41 матче, команда из Ла-Коруньи потеряла математические шансы избежать вылета в третий дивизион.

"Депортиво" не играл в Сегунде Б почти 40 лет - с сезона 1980/81.

Примечательно, что всего год назад галисийцы всерьёз претендовали на возвращение в Примеру, но уступили в стыковых матчах "Мальорке".

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