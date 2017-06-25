Депутат "Единой России" Макаренко: "Роналду – гей, я требую его выдворения из России"

Депутат от Единой России Эрнест Макаренко потребовал депортировать из страны нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду, насколько мне известно, гей. Я требую его выдворения из России и дисквалификации на оставшихся матчах турнира!" - написал Макаренко в своем твиттере.

Также чиновник предложил назначить новым главным тренером сборной России Андрея Аршавина.

"В сборной должны играть молодые ребята, не старше 25 лет и тренер нам нужен молодой - Аршавин или Титов! Андрей Аршавин был прекрасным футболистом, он много добился как игрок и нам надо попросить его возглавить сборную!" - добавил депутат. | http://soccernews.ru