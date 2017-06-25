Депутат "Единой России" Макаренко: "Роналду – гей, я требую его выдворения из России"

Теги португалияроссиякриштиану роналду

Депутат "Единой России" Макаренко: "Роналду – гей, я требую его выдворения из России"

Депутат от Единой России Эрнест Макаренко потребовал депортировать из страны нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду, насколько мне известно, гей. Я требую его выдворения из России и дисквалификации на оставшихся матчах турнира!" - написал Макаренко в своем твиттере.

Также чиновник предложил назначить новым главным тренером сборной России Андрея Аршавина.

"В сборной должны играть молодые ребята, не старше 25 лет и тренер нам нужен молодой - Аршавин или Титов! Андрей Аршавин был прекрасным футболистом, он много добился как игрок и нам надо попросить его возглавить сборную!" - добавил депутат. | http://soccernews.ru

комментарии
Рон

депутат говорит таки слова публично. одним словом он дебил. не позорься бля.он играть приехал в футбол а так ему нет смысла оставаться в России

Ответить
Диман

Депутат дебил блять

Ответить
Арлекин

гнать в шею пидорка скоро придумают шампунь для гомиков

Ответить
Зенден

))))))

Ответить
1122

один тупее другого, и это депутат!))

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
Полная таблица

топ-5 тегов