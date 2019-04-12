Депутат Европарламента назвал украинского футболиста Зозулю неонацистом

Депутат Европарламента Пабло Иглесиас рассказал о своём отношении к украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле.

"Разумно было бы, если бы в Германии пригласили футболиста, который имеет татуировку со свастикой, а также делает нацистские жесты? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определёнными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте", - цитирует Иглесиаса Marca.

Реакция представителей футболиста не заставила себя долго ждать. Агент форварда Владимир Кузьменко объявил о намерениях своего клиента подать в суд на политика.

Напомним, что в 2017 году Зозуля не смог перейти на правах аренды из "Бетиса" в "Райо Вальекано". Фанаты мадридской команды устроили протесты, называя игрока нацистом.

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