Депутат Европарламента назвал украинского футболиста Зозулю неонацистом

7 Теги альбасетероман зозуля

Депутат Европарламента назвал украинского футболиста Зозулю неонацистом

Депутат Европарламента Пабло Иглесиас рассказал о своём отношении к украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле.

"Разумно было бы, если бы в Германии пригласили футболиста, который имеет татуировку со свастикой, а также делает нацистские жесты? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определёнными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте", - цитирует Иглесиаса Marca.

Реакция представителей футболиста не заставила себя долго ждать. Агент форварда Владимир Кузьменко объявил о намерениях своего клиента подать в суд на политика.

Напомним, что в 2017 году Зозуля не смог перейти на правах аренды из "Бетиса" в "Райо Вальекано". Фанаты мадридской команды устроили протесты, называя игрока нацистом.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Педерасты разных мастей типа свиноаналду оказывается являются членами правого сектора на свинарне. Охренеть...и хрюкают под поросёнком.

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АНАЛДУ

Долбоёб, только в больном воображении уродов как ты ты, все население Украины являются правосеками и бендеровцами!

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АНАЛДУ

Пусть Падло Иглесиас посмотрит на герб Украины, а потом рассказывает распространенные фашистским режимом России сказки!

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Карыч
Карыч

Так ты не просто аналду, а свиноаналду? То-то хрюканье стоит...это тебя правосеки имеют?

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АНАЛДУ

Урод, спроси у своего фюрера Путина, зачем он поставил памятник Святому князю Киевскому Владимиру в центре Москвы, на монетах которого отчеканена эта "свастика"?

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Карыч
Карыч

Нюхай у Фарион, бандера недобитая, и подмахивай тягнысраку с корчиским, хуесос портниковский.

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АНАЛДУ

Вот обосрался ублюдок, как и твою ублюдок президент, который поклоняется "фашисту" князю Киевскому, основателю земли Руськой.

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