Депутат Европарламента назвал украинского футболиста Зозулю неонацистом
Депутат Европарламента Пабло Иглесиас рассказал о своём отношении к украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле.
"Разумно было бы, если бы в Германии пригласили футболиста, который имеет татуировку со свастикой, а также делает нацистские жесты? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определёнными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте", - цитирует Иглесиаса Marca.
Реакция представителей футболиста не заставила себя долго ждать. Агент форварда Владимир Кузьменко объявил о намерениях своего клиента подать в суд на политика.
Напомним, что в 2017 году Зозуля не смог перейти на правах аренды из "Бетиса" в "Райо Вальекано". Фанаты мадридской команды устроили протесты, называя игрока нацистом.
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|Команда
|М
|О
|1
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|31
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|Реал Мадрид
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|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
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|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24