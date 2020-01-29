Депутат Госдумы - о Кокорине: "Путь спасибо скажет "Зениту"

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о скандальной ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который отказался переходить в "Сочи" на правах аренды, и за это был переведен в "Зенит-2".

"Это внутреннее дело клуба, куда отправить своего футболиста. Могу сказать, что "Зенит" сделал благое дело, вообще оставив его в составе после того преступления, которое он совершил. "Краснодар", к примеру, расторг контракт с Мамаевым только по одной причине, что он совершил преступление, а "Зенит" не расторг тогда контракт с Кокориным, они его оставили в клубе. Уже за это Кокорин должен сказать большое спасибо "Зениту".

Я уверен, что с началом нового чемпионата Кокорин будет играть уже за "Зенит". Поэтому я считаю, что не стоит так раздувать эту тему", - приводят слова Лебедева российские СМИ.

Осенью 2018 года Кокорин поучаствовал в двух драках в центре Москвы, после чего около года провел в СИЗО и тюрьме. Футболист не участвовал в официальных матчах уже более года.