Депутат Госдумы оценил количество заболевших коронавирусом в Москве

1 Теги россиякоронавирус

Депутат Госдумы оценил количество заболевших коронавирусом в Москве
Депутат Госдумы, член комитета РФС Игорь Лебедев заявил, что реальное количество зараженных коронавирусом в Москве сильно отличается от официальных данных. 

"Вероятность отмены матчей высока, потому что число зараженных этим проклятым вирусом, видимо, в Москве гораздо больше, чем объявляют официальные власти. И не один человек, и не полтора. Если бы в Москве был один случай заражения, то никто бы не придумывал каких-то планов, не рассматривал вопросы отмены спортивных и различных культурно-массовых мероприятий, где собирается много людей", - приводит слова Лебедева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что в Москве коронавирусом заболел сотрудник РФС. Из-за контакта с ним госпитализированы 24 человека. Еще 83 человека находятся на карантине.

В данный момент во всем мире коронавирусом заразились более 90 тысяч человек.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Москва - не Россия,поэтому ... зажрались москвичи короновирусом!

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