Депутат Госдумы от ЛДПР попросил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с тем, чтобы Александра Кокорина и Павла Мамаева перевели на домашний арест с условием проживания их на территории базы футбольного клуба "Рязань" и проводить тренировки для местных спортсменов.



"Прошу вас ходатайствовать об изменении избранной судом меры пресечения (заключение под стражу) в отношении подсудимых Кокорина и Мамаева на домашний арест с учётом проживания на законных основаниях на территории спортивно-подготовительной базы футбольного клуба "Рязань" (профессиональная футбольная лига, второй дивизион, зона "Центр") с возложением запретов и осуществлением за ними постоянного непрерывного контроля, который будет являться гарантией как явки подсудимых в суд, так и иных аспектов их законопослушности. Этот род занятий, очевидно, поможет твёрже встать на путь исправления… Кроме того данные условия позволят поддерживать спортивную форму, физическое и моральное состояние подсудимых и окажут благотворное влияние на развитие спорта, популяризацию и пропаганду футбола на всей территории Рязанской области", - считает Шерин.

Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука. Затем компания отправилась в кофейню, где устроила еще одну драку, в результате которой пострадали чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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