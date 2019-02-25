Депутат Госдумы от ЛДПР попросил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест
Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с тем, чтобы Александра Кокорина и Павла Мамаева перевели на домашний арест с условием проживания их на территории базы футбольного клуба "Рязань" и проводить тренировки для местных спортсменов.
"Прошу вас ходатайствовать об изменении избранной судом меры пресечения (заключение под стражу) в отношении подсудимых Кокорина и Мамаева на домашний арест с учётом проживания на законных основаниях на территории спортивно-подготовительной базы футбольного клуба "Рязань" (профессиональная футбольная лига, второй дивизион, зона "Центр") с возложением запретов и осуществлением за ними постоянного непрерывного контроля, который будет являться гарантией как явки подсудимых в суд, так и иных аспектов их законопослушности. Этот род занятий, очевидно, поможет твёрже встать на путь исправления… Кроме того данные условия позволят поддерживать спортивную форму, физическое и моральное состояние подсудимых и окажут благотворное влияние на развитие спорта, популяризацию и пропаганду футбола на всей территории Рязанской области", - считает Шерин.
Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука. Затем компания отправилась в кофейню, где устроила еще одну драку, в результате которой пострадали чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
Не пропустите: Ван дер Ваарт рассказал об отношении к Слуцкому в Нидерландах| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черчесов высказался об инциденте, связанном с голкипером "Челси"
-
Матч 19-го тура РПЛ перенесен
-
Депутат Госдумы от ЛДПР попросил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест
-
1
Стало известно, кто лидирует в рейтинге лучших дриблеров в топ-5 лигах Европы
-
Винисиус рассказал об ожиданиях от матча с "Барселоной"
-
Матч 28-го тура чемпионата Франции будет перенесен
-
"Интер" готов внести серьёзное изменение в новый контракт Икарди
-
Манчини высказался об игре Роналду в текущем сезоне
-
Моуринью дал оценку поведению Кепы в концовке финала Кубка Лиги
-
Определён лучший игрок финала Кубка Лиги
-
"Селтик" хочет пригласить экс-тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Кварацхелия прокомментировал переход в "Локомотив"
-
"Бавария" приготовила фантастическое предложение по Асенсио
-
1
Ширер: "У Сарри было полное право врезать Кепе"
-
2
Неймар едва не расплакался, рассказывая о Месси
-
"Барселона" согласовала новый контракт с Альбой
-
"Бавария" может организовать прощальный матч для двух ветеранов
-
Агуэро отметил победу в Кубке Лиги танцем в раздевалке
-
Президент "Баварии" сделал заявление о будущем в клубе Хамеса
-
1
Зидан намерен отказать "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10