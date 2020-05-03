Депутат Госдумы ответил Уткину на его высказывание о Роторе и Волгограде

Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева ответила блогеру Василию Уткину на его высказывание о Волгограде и "Роторе". Ранее журналист заявил, что ему не интересен "Ротор", который находится в "городе гопников".

"Этот город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу во всей Второй мировой войне коренной перелом был.

А "Ротор", да будет всем известно, это команда, которая сегодня поднимается. Мы гордимся своей командой", — приводит слова Гусевой "Подъем".

Напомним, что после 27 туров "Ротор" занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Если сезон в ФНЛ не будет доигран из-за пандемии коронавируса, то волгоградский клуб выйдет в Российскую Премьер-Лигу впервые с 2004 года.

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