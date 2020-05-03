Депутат Госдумы ответил Уткину на его высказывание о Роторе и Волгограде
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева ответила блогеру Василию Уткину на его высказывание о Волгограде и "Роторе". Ранее журналист заявил, что ему не интересен "Ротор", который находится в "городе гопников".
"Этот город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу во всей Второй мировой войне коренной перелом был.
А "Ротор", да будет всем известно, это команда, которая сегодня поднимается. Мы гордимся своей командой", — приводит слова Гусевой "Подъем".
Напомним, что после 27 туров "Ротор" занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Если сезон в ФНЛ не будет доигран из-за пандемии коронавируса, то волгоградский клуб выйдет в Российскую Премьер-Лигу впервые с 2004 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20