Депутат Госдумы раскритиковал трансферы "Динамо"
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и член исполкома РФС Игорь Лебедев подверг критике работу московского "Динамо" на трансферном рынке.
"Зачем "Динамо" столько иностранных футболистов?! Со следующего сезона в РПЛ новые правила лимита на легионеров — 8 в заявке на сезон. Что "Динамо" будет делать?
И, кстати, когда «Динамо» успело заработать столько денег, сколько тратится на покупки, где финансовый фэйр-плей?" — написал Лебедев в своем Twitter.
Нынешним летом "Динамо" подписало 10 футболистов, потратив на трансферы более 33 миллионов евро. Самыми крупными покупками стали переходы форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа (20 миллионов евро), форварда "Марселя" Клинтона Н'Жи (6) и хавбека "Легии" Себастьяна Шимански (5,5)
Не пропустите: Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в "Динамо". | http://soccernews.ru
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|4
|9
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|Ростов
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|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
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|6
|Краснодар
|4
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|7
|Урал
|4
|7
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|Арсенал Тула
|4
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|Ахмат
|4
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|Динамо Москва
|4
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|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
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|Крылья Советов
|4
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|14
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|4
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|Динамо Санкт-Петербург
|4
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