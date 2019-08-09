Депутат Госдумы раскритиковал трансферы "Динамо"

1 Теги динамо москва

Депутат Госдумы раскритиковал трансферы "Динамо"

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и член исполкома РФС Игорь Лебедев подверг критике работу московского "Динамо" на трансферном рынке. 

"Зачем "Динамо" столько иностранных футболистов?! Со следующего сезона в РПЛ новые правила лимита на легионеров — 8 в заявке на сезон. Что "Динамо" будет делать? 

И, кстати, когда «Динамо» успело заработать столько денег, сколько тратится на покупки, где финансовый фэйр-плей?" — написал Лебедев в своем Twitter. 

Нынешним летом "Динамо" подписало 10 футболистов, потратив на трансферы более 33 миллионов евро. Самыми крупными покупками стали переходы форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа (20 миллионов евро), форварда "Марселя" Клинтона Н'Жи (6) и хавбека "Легии" Себастьяна Шимански (5,5)

Не пропустите: Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в "Динамо". | http://soccernews.ru
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jugulator
Пьянь

А депутат Госдумы Лебедев не хочет объяснить, на какие деньги он купил квартиру в Дубаи и гостиницы в Испании?

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