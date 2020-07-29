Депутат Госдумы РФ попросил Генеральную прокуратуру проверить судейство матчей "Спартака"

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Василенко направил запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой оценить работу арбитров на последних матчах московского "Спартака" в Российской Премьер-Лиге, сообщает Telegram-канала "Криминальная Россия".

В письме Василенко указал, что спорные ситуации случались во всех без исключения матчах "Спартака" после возобновления сезона в чемпионате и Кубке России. Депутат не исключает, что на судей оказывалось давление со стороны криминальных структур, которые делают ставки на результаты матчей. Василенко указал матчи "Спартак" - "Локомотив" (1:1), "Спартак" - "Тамбов" (2:3), а также "Ростов" - "Краснодар" (0:0).

По некоторым данным, Василенко является другом владельца "Спартака" Леонида Федуна.

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