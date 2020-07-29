Депутат Госдумы РФ попросил Генеральную прокуратуру проверить судейство матчей "Спартака"

Теги спартак москвалеонид федун

Депутат Госдумы РФ попросил Генеральную прокуратуру проверить судейство матчей "Спартака"

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Василенко направил запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой оценить работу арбитров на последних матчах московского "Спартака" в Российской Премьер-Лиге, сообщает Telegram-канала "Криминальная Россия".

В письме Василенко указал, что спорные ситуации случались во всех без исключения матчах "Спартака" после возобновления сезона в чемпионате и Кубке России. Депутат не исключает, что на судей оказывалось давление со стороны криминальных структур, которые делают ставки на результаты матчей. Василенко указал матчи "Спартак" - "Локомотив" (1:1), "Спартак" - "Тамбов" (2:3), а также "Ростов" - "Краснодар" (0:0). 

По некоторым данным, Василенко является другом владельца "Спартака" Леонида Федуна.

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