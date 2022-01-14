Депутат Госдумы России выступил за запрет легионеров в РПЛ

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков считает, что приезд иностранных футболистов только вредит российской Премьер-лиге.

"Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведёт. Не понимаю, зачем это нужно делать.

Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время. В конечном результате это негативно отражается на сборной. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате", - сказал Терюшков.

Стоит отметить, что парламентарий входит в наблюдательный совет "Химок".

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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