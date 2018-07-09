Депутат Госдумы: "Украинцы с восхищением наблюдали за выступлением России на ЧМ"

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о словах главы Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, который обрадовался вылету сборной России с ЧМ.

"По поводу "немытой России" товарищ должен помолчать. Ведь есть команды, который пробились на ЧМ, а есть те, кто не смог этого сделать. Сборная Украины, к сожалению, смотрела матчи по телевизору.

Уверен, подавляющее большинство украинских граждан и болельщиков с восхищением наблюдали за выступлением России. Не думаю, что в Мариуполе произошло общее заявление федерации футбола, скорее одного конкретного индивидуума. Обращать внимание на это не надо.

Россия достигла невероятного результата – дошла до плей-офф и достойно там выступила", – сказал Свищев.

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