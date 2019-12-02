Депутат Государственной думы РФ поделился мнением о задержании фанатов "Спартака"
Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев высказался о задержании фанатов "Спартака" из-за оскорблений игрока "Зенита" Артёма Дзюбы.
"Проблема оскорблений в нашем футболе есть. Это касается не только высказываний со стороны футболистов, но и поведения болельщиков. Мы прекрасно понимаем, что вчерашняя реакция Дзюбы была эмоциональной, это был ответ на те оскорбления, которые сыпались в его адрес на последнем матче сборной и игре молодёжных составов "Зенита" и "Спартака". Под эмоциями человек не всегда контролирует свои слова.
Напомним, что в северной столице России накануне игры были задержаны десятки болельщиков "красно-белых" - по разным данным, от 80 до 200 человек.
В основном поклонники "Спартака" доставлялись в отделение полиции за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в запрещённых местах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|17
|33
|4
|Краснодар
|17
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Уфа
|18
|22
|8
|Спартак Москва
|17
|22
|9
|Урал
|18
|21
|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14