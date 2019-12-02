Депутат Государственной думы РФ поделился мнением о задержании фанатов "Спартака"

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев высказался о задержании фанатов "Спартака" из-за оскорблений игрока "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Проблема оскорблений в нашем футболе есть. Это касается не только высказываний со стороны футболистов, но и поведения болельщиков. Мы прекрасно понимаем, что вчерашняя реакция Дзюбы была эмоциональной, это был ответ на те оскорбления, которые сыпались в его адрес на последнем матче сборной и игре молодёжных составов "Зенита" и "Спартака". Под эмоциями человек не всегда контролирует свои слова.

Напомним, что в северной столице России накануне игры были задержаны десятки болельщиков "красно-белых" - по разным данным, от 80 до 200 человек.

В основном поклонники "Спартака" доставлялись в отделение полиции за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в запрещённых местах.

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