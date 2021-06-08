Депутат Кривоносов не исключает вмешательства США при одобрении УЕФА формы сборной Украины

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Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов высказался о новой форме сборной Украины, которая получила одобрение от УЕФА.

"Это ошибочное решение, и, разумеется, все понимают его политическую подоплеку. При этом правила УЕФА в этом смысле достаточно размытые. Есть комитет, который должен такие вещи рассматривать. Думаю, необходимо, чтобы специалисты отработали этот вопрос в юридической плоскости.

Жаль, что УЕФА принял такое решение. Можно предположить, что на союз повлияли финансирующие его американские корпорации. Однако сейчас важно, чтобы праздник не был испорчен, то есть не обращать на это внимание, пока не закончится Евро. Однако в дальнейшем стоит принять меры, может быть, внести какие-то поправки в регламент, чтобы подобной политизации спорта больше не происходило", - заявил Кривоносов.

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