Депутат Лебедев - о Дзюбе: "В ЛДПР не возьмём. Чтобы ещё одно видео выложил? Пусть идёт в "Единую Россию"

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Депутат Лебедев - о Дзюбе: "В ЛДПР не возьмём. Чтобы ещё одно видео выложил? Пусть идёт в "Единую Россию"

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев порассуждал о перспективах форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в политике.

Ранее менеджер сборной России Евгений Савин выразил мнение, что 32-летний футболист мог бы себя проявить на политической арене.

"В нашей стране политиком и футболистом может быть каждый, поэтому не исключаю, что рано или поздно и Артём Дзюба попробует свои силы в этом направлении. Тем более у нас есть политические партии, которые очень любят использовать спортсменов в качестве привлечения избирателя на свою сторону. За 20 лет моего нахождения в Думе там были и есть спортсмены, которых вы даже в лицо не узнаете, потому что крайне редко их видите.

Не позвали бы его в ЛДПР. А зачем? Чтобы он ещё одно видео опубликовал? Достаточно, мне кажется. Пусть идёт в "Единую Россию", все спортсмены идут туда, там скоро будут спортсмены по всем видам спорта. Там можно будет скоро олимпийскую сборную собрать и отправить её на Олимпиаду. Что касается его профессиональных качеств, то я не знаком с ним настолько близко, чтобы рассуждать об этом. Но в нашей стране, повторюсь, каждый может быть футболистом и политиком, поэтому не надо много ума, чтобы пойти на выборы, а за тебя проголосовали", – сказал Лебедев.

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