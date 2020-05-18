Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал второй случай заражения коронавиурсом в РПЛ.

Сегодня, 18 мая, стало известно, что защитник "Рубина" Плиев сдал положительный тест на Covid-19.

"Если бы клубы не хотели играть, то нашли бы другой способ. Не думаю, что это саботаж со стороны тех, кто не хочет доигрывать. Один игрок из "Рубина", один из "Локомотива" - это не повод не возобновлять чемпионат. Чемпионат нужно начать, это вселит позитив в наших граждан.

Два игрока на весь чемпионат - несерьезная цифра. Вот будет 50 - можно о чем-то говорить. В Думе пять человек заболело, мы же не отменяем заседания", - цитирует Лебедева "Чемпионат".

По последним данным, в России коронавирусом заражены почти 300 тысяч человек.

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