Депутат Лебедев - о видео с пьяным Магкеевым: "Футболисты - живые люди"

Теги локомотив москвастанислав магкеев

Депутат Лебедев - о видео с пьяным Магкеевым: "Футболисты - живые люди"

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев высказался по поводу того, что в сеть попало видео игрока "Локомотива" Станислава Магкеева в алкогольном опьянении.

"Говорю по всем этим историям, которые происходят с футболистами, когда их ловят в барах, ресторанах за два дня до игры. Человек, пусть даже профессиональный спортсмен, не может сидеть 24 часа на базе. Я не вижу ничего страшного и предосудительного, что Стаса видели в каком-то заведении. Футболисты - это живые люди. Если в контрактах не прописано, что игрокам нельзя ходить в рестораны и клубы, они имеют право там появляться", - цитирует Лебедева "РБ-Спорт".

На вечеринке также присутствовали защитник Владислав Игнатьев, полузащитник Дмитрий Баринов и один из братьев Миранчуков.

Не пропустите: Пьяный футболист "Локомотива" попал в сеть в компании бывшей жены Кержакова. | http://soccernews.ru
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