Депутат Лебедев - о видео с пьяным Магкеевым: "Футболисты - живые люди"
Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев высказался по поводу того, что в сеть попало видео игрока "Локомотива" Станислава Магкеева в алкогольном опьянении.
"Говорю по всем этим историям, которые происходят с футболистами, когда их ловят в барах, ресторанах за два дня до игры. Человек, пусть даже профессиональный спортсмен, не может сидеть 24 часа на базе. Я не вижу ничего страшного и предосудительного, что Стаса видели в каком-то заведении. Футболисты - это живые люди. Если в контрактах не прописано, что игрокам нельзя ходить в рестораны и клубы, они имеют право там появляться", - цитирует Лебедева "РБ-Спорт".
На вечеринке также присутствовали защитник Владислав Игнатьев, полузащитник Дмитрий Баринов и один из братьев Миранчуков.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
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|27
|24
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