Депутат Лебедев отреагировал на решении "Крыльев Советов" оштрафовать Фролова
Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о решении "Крыльев Советов" оштрафовать голкипера Евгения Фролова за критику власти.
Ранее известный блогер Евгений Савин сообщил, что самарский клуб оштрафовал вратаря на 1,4 миллиона.
"Безусловно, это личное дело клуба. Мы не можем вторгаться в эти вопросы. Но я считаю, что это полный бред. На месте клуба эту историю нужно было поскорее замять, а они поспешили выскочить с заявлениями о том, что это была позиция игрока, а не клуба. Если можно так выразиться, то штраф - это определенное предательство. Это игрок твоего клуба, часть живого организма. Не успев даже разобраться в ситуации, "Крылья" обвинили футболиста.
Не думаю, что это сильно поднимет авторитет клуба в глазах болельщиков. Наоборот, будет обратное. Вратарь сказал то, о чем люди говорят на кухне. Любое наказание за подобное будет восприниматься болельщиками негативно. Когда болельщики вернуться на трибуны, они еще напомнят клубу об этой ситуации", - передает слова Лебедева "Чемпионат".
Напомним, вратарь критично высказался о российском правительстве за действия на фоне пандемии коронавируса, а речи президента Владимира Путина назвал "пустословными".
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Евгений Савин: "Крылья Советов" оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей за критику правительства
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