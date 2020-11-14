Депутат Лебедев высказался о нежелании Дзюбы писать заявление в полицию после публикации интимного видео

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев поделился мыслями о скандальной истории с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.

Напомним, что неделю назад в интернет слили видео, на котором 32-летний футболист занимается мастурбацией.

Позднее выяснилось, что у нападающего требовали 5 миллионов долларов за непубликацию ролика, но тот отказался.

"Во всей этой истории я предпочитаю доверять только словам Артёма. Сейчас может быть много всяких инсинуаций и придумывания вокруг случившегося, дабы каким-то образом выставить кого-то в более удачном свете. Я считаю, что всё это - надуманная акция, пусть Артём сам выйдет и объяснит, что случилось. Поставит точку во всей этой истории. Сидеть сейчас обсасывать, обговаривать - кто и кому что отправил, слил, кто у кого требовал деньги - не заслуживает внимания.

Невозможно вести уголовное дело без заявления самого потерпевшего. Артём заявил, что у него взломали телефон - это преступление. Иди, напиши заявление в полицию, и пусть там разбираются кто взломал, при каких условиях, кому досталась информация, куда она пошла дальше. Может быть, в ходе этого разбирательства и выяснится, кто у кого деньги вымогал. Он, я так понимаю, заявления не пишет до сих пор, значит, ничего не взламывали? В этой истории сам Артём должен сказать чётко и конкретно: "Ребята, я идиот. Да, это моё видео, пожалуйста, простите меня". Или сказать: "У меня взломали телефон, я пишу заявление в полицию. На сегодняшний день не сделано ни того, ни другого. Сам потерпевший молчит. Он должен что-то сделать, а не мы с вами", - сказал Лебедев.

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