Депутат Лебедев высказался по поводу возможного ухода Кашшаи
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что Виктор Кашшаи покинет пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.
"Не могу дать работе Кашшаи положительную оценку. Он приходил в период реального кризиса судейской системы, но я не могу сказать, что этот кризис сдвинулся с мертвой точки. В матчах РПЛ постоянно случаются судейские ошибки, которые серьезно влияют на результат.
Кашшаи спасибо, пусть уходит, но неважно, кто во главе: Кашшаи, Пушкин или Лермонтов. В РФС должны подобрать более серьезный ключ к решению судейских проблем нашей страны, чем просто смена главы судейского департамента. Например, можно, как раньше, приглашать иностранных судей на принципиальные матчи. Если не удается решить проблему с арбитрами, пусть российские судьи пока учатся, идут в школу", - цитирует Лебедева Sport24.
Напомним, Кашшаи занял свой пост в январе 2020 года.
Ранее стало известно, кто может заменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС.
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