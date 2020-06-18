Депутат Лебедев заявил, что чемпионат и "Сочи" не должны страдать из-за "Ростова"

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев высказался по поводу ситуации с матчем 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов". Гости настаивают на переносе игры из-за 6 игроков, заболевших коронавирусом.

"Абсолютно правильное поведение со стороны "Сочи". О том, что будет произведён рестарт чемпионата, было известно давно, это было общее решение РФС и РПЛ. Все клубы готовились целый месяц к этому событию, медицинские штабы проверяли игроков. И тут вдруг накануне матча, шесть человек из "Ростова" получают положительный результат теста. Я не знаю, как такое может произойти, честно. Возьмите ту же Бундеслигу, они играют уже три недели, там такого нет. Может отдельные случаи и присутствуют, но, чтобы больше двух человек – нет такого. Игроки месяц находятся на базе и готовятся к рестарту, им этот вирус через питание завезли, или как?! Или кто-то из игроков нарушил дисциплину и уехал, а потом вернулся и заразил своих товарищей? Так давайте накажем.

"Сочи" поступает верно, в "Ростове" достаточно игроков, чтобы выставить состав на игру, и они обязаны принять участие. Руководству клуба и медицинскому персоналу нужно было думать головой, когда они готовились. Если игрока отпустило руководство – их вина. Если он ушёл в "самоволку" - его вина. Почему от этого должен страдать чемпионат и клуб "Сочи" - не понимаю", - заявил депутат.

19 июня "Ростов" должен сыграть с "Сочи" в рамках 23-го тура РПЛ.

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