Депутат Милонов дал жёсткую оценку выступлению "Зенита" в Лиге Чемпионов

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов поделился мыслями о провале "Зенита" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-бело-голубые" набрали 1 очко в 5 турах группового этапа. Команда досрочно заняла последнее место в квартете и лишилась шансов на евровесну.

"Это системная беда, но проблема в том, что у нас никто всерьёз об этом не рассуждает. Нельзя говорить об этом, не дай бог ты скажешь что-то не то. Ты сразу не патриот и ты плохо относишься... Я же живу в Санкт-Петербурге, значит, я обязан боготворить "Зенит" во всех его проявлениях. И не дай бог я что-то плохое скажу, у нас же в Питере культ "Зенита", из них сделали каких-то полубогов. Это мне совершенно не нравится. Я считаю, что те, кто вешает абсолютно нереальные плакаты каких-то львов, они будто какие-то нереальные герои. У нас героев-то так не чествуют, как иностранцев, играющих в "Зените" за огромные деньги. Я считаю, что это люди, которые пробуждают в игроках тщеславие и гордыню, соответственно неадекватное поведение. Уходит спортивный дух, остаются какие-то внешние коммерческие явления.

Я искренне желаю "Зениту" вновь обрести свой дух и понять, что они не просто игроки по контракту, а часть большой команды. Те, кто не хотят это признавать, наверное, должны уйти из "Зенита". Должны приходить в команду те, кто готов сражаться на коленях, ползти, но только за победой, а не бежать за получкой. Но я не считаю, что Семак должен уйти, он достаточно неплохой тренер. Я просто считаю, что тех, кто получает большие деньги и не выкладывается, не должны держать в команде. Потому что они перестали критично на себя смотреть, слишком много любуются собой. Уходит дух борьбы и сражения, а остаётся лишь исполнение контракта. Обидно, когда так долго мы видим эти потери и поражения. Где вообще победы?" - сказал Милонов.

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